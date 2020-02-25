Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела девять двусторонних встреч в кулуарах 43-й сессии совета ООН по правам человека в Женеве (Швейцария), чтобы обсудить вопросы экономического сотрудничества, сообщает Antara.

Издание отмечает, что глава МИД Индонезии провела двусторонние встречи с партнерами из Нидерландов, Швеции, Палестины, Дании, Украины, Саудовской Аравии и Норвегии, а также с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Верховным комиссаром ООН по правам человека.

Ретно Марсуди обсудила с партнерами три основные вопроса, а именно: расширение экономического сотрудничества, вопрос о Палестине и расширение прав и возможностей женщин.

Глава МИД Индонезии подчеркнула важность сосредоточения внимания на экономическом сотрудничестве в условиях текущего замедления роста мировой экономики из-за вспышки коронавируса.

«Доступ к рынкам индонезийской сельскохозяйственной и плантационной продукции, особенно для потенциальных нетрадиционных индонезийских стран, по-прежнему открыт», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор ВОЗ отметил, что Индонезия должна сохранять бдительность в отношении распространения коронавируса.

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