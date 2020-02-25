Псков, , 15:10 — REGNUM Изменение структуры Псковской городской думы рассмотрят депутаты Пскова на очередном февральском заседании. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 25 февраля, в пресс-службе муниципалитета.

Предложено исключить из структуры Псковской думы три комитета: комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму; комитет по социальным вопросам и молодёжной политике, а также комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю. Вместо них предлагается образовать два комитета: по стратегическому планированию и бюджетной политике, а также комитет по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму.

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской думы сегодня, 25 февраля, большинством голосов одобрил эти изменения. Окончательное решение должны принять депутаты.

Напомним, Псовская городская дума шестого созыва была избрана в 2017 году. До настоящего времени в её составе действовали семь комитетов. Депутат думы Елена Полонская также является главой города Пскова.