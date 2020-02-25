Чимкент, Казахстан, , 15:06 — REGNUM Исполнитель заказного убийства в казахстанском городе Чимкенте приговорен к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы, а заказчик — к 15 годам. Об этом сообщили 25 февраля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Чимкента.

Суд установил, что в июле 2019 года подсудимый решил ликвидировать своего партнера по бизнесу, который потребовал вернуть растраченные средства, полученные за тендер на строительство.

55-летний бизнесмен был убит из огнестрельного оружия, во время приближения на автомобиле к воротам своего дома. Заказчик убийства пришел с повинной через неделю после инцидента. Исполнитель был задержан через полтора месяца.

Убийца должен был получить 5 млн тенге ($13,3 тыс.), но успел взять лишь аванс в 1,6 млн тенге ($4,2 тыс.). Кроме того, оба подсудимых обязаны выплатить семье потерпевшего 10 млн тенге ($26,5 тыс.).