Липецк, , 15:04 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о готовности выплатить штраф за незаконную ловлю рыбы. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.

Игорь Артамонов опубликовал временный пост, в котором поинтересовался, как его подписчики проводят выходные. Сам он был запечатлён у проруби, рядом с которой лежала рыба. Глава региона поделился с читателями, что за день поймал одну щуку и несколько окуней.

Его читателя сразу же отреагировали на публикацию, заявив, что ловить щук в регионе запрещено до 28−29 февраля. По словам Артамонова, он об этом запрете не знал, так как в других регионах запрет действует в другие даты. При этом он написал, что «правила одинаковы для всех», отпустил рыбу и заявил, что готов заплатить штраф.

В региональном отделе Росрыболовства порталу Gorod48 пояснили, что, если Артамонов действительно выпустил щуку обратно в воду, его наказывать не будут. При этом в ведомстве всё же пообещали провести проверку.