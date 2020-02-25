Себеж, Псковская область, , 15:00 — REGNUM В городе Себеж Псковской области сегодня, 25 февраля, состоялось выездное заседание комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной думы РФ, которое было посвящено проблемам землепользования и жилищного строительства в границах национального парка «Себежский». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, ранее этот вопрос обсуждался во время рабочей поездки в Псков спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, его также неоднократно поднимали жители города Себеж и посёлка Идрица, расположенных на заповедных территориях.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в настоящее время на территории национального парка действует запрет на изменение целевого назначения земель, на предоставление садоводческих и дачных участков, на строительство и приватизацию хозяйственных и жилых объектов. Вызывает беспокойство и невозможность реализовать материнский капитал для улучшения жилищных условий в Себеже и Идрице. Так, например, властям региона пришлось в ручном режиме решать вопрос о выделении земельного участка многодетной семье из Себежа, и такая возможность нашлась только в деревне Загады в 10 км от райцентра.

Депутат Госдумы РФ Николай Николаев отметил, что в Госдуме уже предпринимались попытки ослабить правила в отношении национальных парков, но депутаты встречают «недопонимание коллег из Минприроды». Проблемы жителей псковского Себежа он сравнил с проблемами жителей населённых пунктах на берегах озера Байкал и подчеркнул, что состояние самих национальных парков тоже вызывает опасение.

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Жители Себежа в ходе встречи назвали депутатам проблемы, с которыми они столкнулись за последние годы: отказы в регистрации начатого строительства, невозможность предоставления участков для многодетных семей, сложности с ведением бизнеса из-за возросшей арендной платы на землю, ограничение на сбор в лесах грибов и ягод, частые отключения электроэнергии из-за невозможности специалистам очищать от сухостоя просеки вблизи линий электропередач.

Спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что до принятия решения об исключении населённых пунктов с территорий национальных парков они, в том числе Себеж, «не смогут полноценно развиваться».

«Люди сейчас живут под угрозой административных и уголовных наказаний», — отметил Котов.

Представитель Минприроды РФ Алексей Сахацкий в ходе встречи заявил, что ведомство против исключения населённых пунктов из территорий национального парка, но готовит законопроекты по ослаблению запретов в границах особо охраняемых природных территорий.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Данная законодательная коллизия, в первую очередь, бьёт по жителям Себежа. Мы заставляем людей быть вне закона. На территории национального парка нельзя построить даже современные очистные сооружения, и поэтому стоки сливаются напрямую в озеро. Необходимо решить вопрос здесь и сейчас, а не ждать решений о послаблении правил пользования землями в границах национального парка».

Напомним, город Себеж расположен на юго-западе Псковской области и ведёт свою историю с 1772 года. Национальный парк «Себежский» был образован в этой части Псковской области в 1996 году, заповедник граничит с Белоруссией и Латвией.