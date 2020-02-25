Киев, , 14:58 — REGNUM Главным достижением Украины за последние 10 лет является «демократия», заявил сегодня, 25 февраля, выступая на конференции в Киеве премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его оценке, «как демократия Украина уже состоялась», хотя страна и остается очень уязвимой.

«Информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные слои общества… Но главное, что у нас есть дух свободы и желание меняться», — сказал Гончарук.

Следующая задача государства, как считает он — трансформировать украинскую экономику.

«Это рынок земли, рынок труда, рынок капитала — собственно над чем и работает правительство», — подчеркнул премьер.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине были обнародованы соцопросы, согласно которым 64,5% респондентов не доверяют нынешнему правительству страны. причем 27,7% опрошенных граждан ответили «совсем не доверяю» и 36,8% — «скорее не доверяю».