Женева, Швейцария, , 14:45 — REGNUM Европейские страны стыдливо молчат, наблюдая кощунственную войну с памятниками в честь героев борьбы с фашизмом. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил также, что молчанием сопровождается и увековечивание памяти убийц и преступников, причастных к воплощению в жизнь теории расового превосходства.

Лавров отметил усиливающуюся тенденцию к пересмотру международно признанных итогов Второй мировой войны, победа в которой «должна быть объявлена историческим достоянием человечества».

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского МИД Сергей Лавров принимает участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Ранее Лавров заявил, что власти Украины нарушают права национальных меньшинств, Совет ООН по правам человека должен дать оценку этой неприемлемой ситуации. Он отметил, что Венецианская комиссия подтвердила дискриминационный характер указанных норм, однако Киев не собирается предпринимать каких-либо мер.