Киев, , 14:35 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского из-за своего непрофессионализма не просто не изменила ситуацию в стране к лучшему, а еще и усугубила ее, заявил в интервью телеканалу НТВ глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Оппозиционный парламентарий напомнил, в 2014 году украинцы «свято верили», что, свергая режим Януковича, улучшат жизнь в стране.

«Но вышло, что они создали базу для захвата власти новой шайкой, которую возглавили Порошенко, Яценюк и Гройсман, продолжившие уничтожать государственность и ухудшившие социально-экономическое обеспечение», — отметил Медведчук.

Также политик оценил первые шаги и в целом деятельность команды, которую привел к власти президент Владимир Зеленский.

«Команда, возглавляемая Зеленским, не просто не изменила ситуацию к лучшему, она её еще более усугубила, потому что правительство непрофессионально, сам президент не является профессионалом в вопросах государственного управления, команда не имеет ни опыта, ни знаний для изменения страны к лучшему. Не решаются вопросы экономической и социальной сферы, и, самое главное, не решается вопрос мирного урегулирования», — сказал Медведчук.

Народный депутат Рады подчернул, что на Украине произошел обвал как в экономике, так и в социальной сфере.

«Цены выросли на 300−400%, коммунальные тарифы — на 700%, газ для населения — на 900%, тепло — на 1225%, упали минимальные пенсии и прожиточный минимум, выросла задолженность по зарплатам, задолженности по жилищно-коммунальным услугам. В 2013 году они составляли 12 млрд грн, сегодня — почти 64 млрд», — констатировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук заявил, что реальная социально-экономическая политика нынешнего правительства Украины, которое возглавляет Алексей Гончарук — «это политика социал-дарвинизима, игнорирующая мнение народа».

21 февраля Верховная рада Украины заслушала отчет Кабинета министров о своей деятельности в 2019 году, приняв его к сведению. Из-за действующего сейчас иммунитета правительства (работает до августа нынешнего года) депутаты не смогли дать негативную оценку работе кабмина.