Бишкек, , 14:38 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом 25 февраля заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев, сообщает издание 24.kg.

Он допустил, что защита может ходатайствовать о переводе Атамбаева в клинику для лечения. Слесарев отметил, что в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) отсутствует спортзал.

«Алмазбек Атамбаев выходит из камеры и делает какие-то упражнения без особой нагрузки. Он пьет черный чай для повышения давления», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вручили официальный обвинительный акт по делу о беспорядках в Кой-Таше в августе 2019 года.

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