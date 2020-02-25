Курган, , 14:34 — REGNUM Курганскую область индивидуальная программа социально-экономического развития до 2024 года поможет вывести «из зоны бедности». Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании в Кургане 25 февраля.

Михаил Мишустин напомнил, что правительство России поддержит пятью миллиардами рублей 10 проблемных регионов с тяжёлой социально-экономической ситуацией. Для этого «отстающие» субъекты РФ, в которые вошла и Курганская область, должны представить в ближайшее время индивидуальные программы социально-экономического развития до 2024 года.

«В случае успешного развития — ещё дополнительно до пяти миллиардов рублей будет выделено после 2024 года. Самая главная задача — вывести из негатива, из негативного социально-экономического состояния, если хотите, из зоны бедности эти регионы», — заявил председатель правительства России Мишустин.

Напомним, Михаил Мишустин 25 февраля работает с коллегами в Курганской области.