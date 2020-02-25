Курган, 25 февраля 2020, 14:34 — REGNUM Курганскую область индивидуальная программа социально-экономического развития до 2024 года поможет вывести «из зоны бедности». Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании в Кургане 25 февраля.
Михаил Мишустин напомнил, что правительство России поддержит пятью миллиардами рублей 10 проблемных регионов с тяжёлой социально-экономической ситуацией. Для этого «отстающие» субъекты РФ, в которые вошла и Курганская область, должны представить в ближайшее время индивидуальные программы социально-экономического развития до 2024 года.
Напомним, Михаил Мишустин 25 февраля работает с коллегами в Курганской области.