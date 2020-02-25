Душанбе, , 14:28 — REGNUM На контрольно-пропускных пунктах таджикско-афганской границы усилен контроль в связи с выявленными фактами заражения новым коронавирусом в Афганистане. Об этом сообщил замглавы министерства здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода.

Он отметил, что сотрудники минздрава находятся на границе и контролируют ситуацию.

«Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами власти Афганистана для предотвращения проникновения коронавируса в нашу страну на пограничных переходах и в международных аэропортах», — заверил Камолзода, добавив, что полное закрытие таджикско-афганской границы пока не рассматривается.

Напомним, вчера, 24 февраля, из-за вспышки COVID-19 Таджикистан приостановил авиасообщение с Ираном.