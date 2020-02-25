Минск, , 14:28 — REGNUM «Сохраняя приверженность безусловному выполнению своих обязательств по отношению к России — нашему стратегическому союзнику и основному торговому партнеру, Белоруссия продолжила укреплять позитивную тенденцию к нормализации отношений на евро-атлантическом векторе», — заявил сегодня, 25 февраля, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД. На коллегии подводились итоги 2019 года, сообщает госинформагентство БелТА.

Макей отметил существенные подвижки контактах с США. Он также сообщил: «В 2019 году мы также смогли сделать наше взаимодействие с Евросоюзом еще более прагматичным, с его выстраиванием в расчете не на год-два, а на более длительную перспективу».

Глава МИД Белоруссии напомнил, что на уровне Александра Лукашенко официальный Минск предложил новые важные инициативы, упомянув о «Хельсинки-2», а также о формировании на примере Белоруссии «истории успеха региональной безопасности».

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