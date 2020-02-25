Москва, , 14:19 — REGNUM Реакция на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина провести саммит пятерки постоянных членов Совбеза ООН обнадеживает. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению.

«Такая встреча («пятерки» Совбеза ООН) в верхах, безусловно, стала бы отправной точкой для выработки судьбоносных решений в интересах всего мирового сообщества, — сказал министр иностранных дел РФ. — Реакция на это предложение обнадеживает, будем работать над его реализацией».

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин во время своего выступления на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста предложил провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Путин подчеркнул, что Россия отправит свое предложение властям этих стран. Президент Франции Эммануэль Макрон предложение российского лидера поддержал.

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