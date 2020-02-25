Москва, , 14:12 — REGNUM Люди, желающие заниматься общественно-политической деятельностью, смогут принять участие в новом проекте, о запуске которого сегодня, 25 февраля, объявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

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Проект под названием «Лидеры России. Политика», стартовавший в рамках конкурса «Лидеры России», направлен на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ.

Кириенко добавил, что изначально рабочее название было «Политические лидеры», однако после обсуждения на наблюдательном совете было решено назвать его «Лидеры России. Политика».

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«Это отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью», — уточнил Кириенко.

Заявки на участие в конкурсе могут подать люди, которые хотели участвовать в выборах в представительные органы власти, в том числе в Госдуму, а также работать в местных законодательных собраниях, в муниципальных органах власти или стать членами Совета Федерации.