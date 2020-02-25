Астрахань, , 14:11 — REGNUM Семь депутатов Астраханской городской думы из фракции «Единой России» покинули заседание 25 февраля, сообщила ГТРК «Астрахань».

Депутаты просили отложить вопрос об отставке заместителя председателя гордумы Сергея Кодюшева, который был дополнительно внесён в повестку дня. Им отказали, и в знак протеста парламентарии покинули зал заседаний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение об отставке Кодюшева было принято 25 февраля. За неё проголосовали 18 человек. Причиной стали пропущенные заседания, на которые запредседателя думы не явился, так как был занят в предвыборной кампании губернатора Игоря Бабушкина.

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