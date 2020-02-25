Анкара, , 14:15 — REGNUM Турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила свои рейсы в Китай и Иран в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Исключение касается лишь столицы Исламской Республики, города Тегеран. Запреты на перелеты в Китай будут действовать до конца февраля, в Иран — до 10 марта.

Кроме того, как отмечают журналисты издания, въезд в Турцию будет запрещен тем иностранным гражданам, которые за последние 14 дней находились либо в Китае, либо в иранском городе Кум.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. С тех пор от инфекции скончались свыше 2 тыс. 600 человек. Заразились коронавирусом свыше 77 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкая авиакомпания приостановила полеты в КНР