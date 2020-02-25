Женева, Швейцария, , 14:05 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась в Женеве с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебреесусом, чтобы обсудить глобальную ситуацию распространения коронавируса, сообщает Antara.

«Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения Индонезии, в стране не было ни одного положительного случая заражения людей коронавирусом», — заявила Ретно Марсуди.

Кроме того, глава МИД Индонезии также рассказала об усилиях правительства по эвакуации граждан страны в районах, затронутых коронавирусом, в нескольких странах.

Генеральный директор ВОЗ сообщил, что Индонезия должна сохранять бдительность в отношении распространения коронавируса, хотя до настоящего времени в Индонезии не было обнаружено граждан с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прибыла в Женеву для участия в 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

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