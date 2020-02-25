Москва, , 14:18 — REGNUM Заместителем руководителя Росреестра назначен Алексей Бутовецкий. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано 25 февраля на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что Бутовецкий назначен статс-секретарём — заместителем руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. С сентября 2017 года Бутовецкий руководил департаментом недвижимости Министерства экономического развития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Олег Скуфинский, ранее занимавший пост заместителя полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), был назначен руководителем Росреестра. Своей ключевой задачей он назвал обеспечение динамичного развития федеральной службы.

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