Белград, , 14:04 — REGNUM Сербию ожидает трудный политический период, в ходе которого давление по поводу признания незначимости Косово будет только усиливаться. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 24 февраля на заседании руководящих органов правящей Сербской прогрессивной партии.

При этом Вучич подчеркнул, что он не сделает ничего, что могло бы «унизить или опозорить» Сербию.

«Ошибаются те, кто думает, что на нас можно поднять голос, и мы тут же признаем независимость Косово», — процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.

Президент Сербии заявил, что он может предположить, что будет содержать план по решению косовского вопроса, который, как он считает, Запад скоро представит Белграду в ультимативной форме.

«Я знаю, на что будет похоже то, что они нам предложат, может быть, ошибаюсь в одном или двух пунктах. Это будет что-то такое, что мы не сможем принять, но от чего нельзя было бы отказаться», — пояснил Вучич.

По его словам, он уже восемь лет слышит истории о том, как он предаст Косово, но за это время ему удалось сохранить мир и стабильность и защитить сербский народ в Косово и Метохии, а также улучшить экономическое положение страны.

«Я не соглашусь на то, что унизило и опозорило бы Сербию», — заявил Вучич.

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