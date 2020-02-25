Тбилиси, , 14:04 — REGNUM Посольство США опубликовало короткое заявление в связи с отмечаемым в Грузии «днем советской оккупации» и выразило стране свою поддержку.

«Сегодня, спустя 99 лет после начала советской оккупации Грузии, США поддерживают Грузию в ее нелегкой борьбе за суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства США в Грузии в соцсети Facebook.

В заявлении приводятся слова грузинского писателя Михаила Джавахишвили, которыми он описал свои ощущения от событий 25 февраля.

«25 февраля я почувствовал, как в мое тело вошел острый меч, который с каждым днем все глубже вонзается в него. Я обескровлен, и по телу постоянно пробегает озноб. Сейчас острие кинжала упирается мне прямо в сердце, и я чувствую, что при малейшем движении он вонзится и убьет меня так, что и застонать не успею», — писал Джавахишвили.

Напомним, что «день советской оккупации» Грузия официально отмечает с 2011 года на основании постановления парламента от 21 июля 2010 года.