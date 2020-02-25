Киев, , 14:07 — REGNUM Если бы выборы президента Украины проходили в феврале 2020 года, за нынешнего президента страны Владимира Зеленского в первом туре готовы были бы проголосовать 44,2% украинцев.

Соответствующие результаты соцопроса объявил сегодня, 25 февраля, Киевский международный институт социологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этому соцопросу, поддержка Зеленского сейчас почти на 14% больше, чем тот результат, который был показан в первом туре президентских выборов в марте 2019 года (30,24%).

На втором месте президентского рейтинга находится один из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко (13,1%, +1,4% по сравнению с выборами-2019) и экс-президент Украины Петр Порошенко (11,6%, — 4.3% по сравнению с выборами-2019).

На четвертом месте находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с результатом 6,9%, остальные претенденты набрали менее 5%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне были обнародованы результаты соцопроса Центра Разумкова, согласно которым президентский рейтинг Зеленского составляет 40%.

Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что опросы по сути «куплены» офисом президента Украины и не имеют ничего общего с реальным положением дел.

«У Зеленского, чтобы скрыть катастрофическое падение рейтинга, решили бросить немного деньжат продажным социологам. И сразу же появился фейковый соцопрос, согласно которому в первом туре выборов Зеленского готовы поддержать 44,2% украинцев. Что на 14% больше, чем в первом туре на президентских выборах 2019 года», — отмечает он в своем комментарии.

«То есть — чем хуже жить, тем больше поддержка Зеленского. Продажные социологи не обманут», — саркастически резюмировал Корнейчук.