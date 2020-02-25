Киев, , 14:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил погасить долги по зарплате перед шахтёрами. Об этом он заявил во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли.

По словам главы государства, долги в размере примерно около $45 млн должны быть погашены в мае, в противном случае члены правительства Украины лишатся зарплаты.

Как показал опрос Центра Разумкова, в данный момент рейтинг поддержки Владимира Зеленского составляет около 40%.

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