Женева, Швейцария, , 14:03 — REGNUM Власти Украины нарушают права национальных меньшинств, Совет ООН по правам человека должен дать оценку этой неприемлемой ситуации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 25 февраля на 43-й сессии СПЧ ООН в Женеве.

Лавров отметил, что украинские законы о государственном языке и об образовании, а также внесенные в Верховную раду законопроекты «О медиа» и «О противодействии дезинформации» носят характер откровенной дискриминации и фактически вводят государственную цензуру.

Венецианская комиссия подтвердила дискриминационный характер указанных норм, однако Киев не собирается предпринимать каких-либо мер. В таком случае Совет ООН по правам человека должен потребовать неукоснительного соблюдения прав всех без исключения национальных меньшинств, подчеркнул он.

«Надежное обеспечение прав и свобод несовместимо с двойными стандартами», — заявил Лавров и отметил, что ряд западных коллег, на словах радея за демократию, закрывают глаза на ситуацию с нацменьшинствами на Украине.

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