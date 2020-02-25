Астрахань, , 13:51 — REGNUM Заместитель председателя Городской думы Астрахани Сергей Кодюшев был освобождён от должности. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение приняли депутаты Астраханской городской думы на заседании 25 февраля.

В сообщении пресс-службы говорится, что в повестку заседания вопрос включили «по инициативе группы депутатов». За отставку Кодюшева проголосовали 18 человек.

Сергей Кодюшев был заместителем председателя гордумы Астрахани и депутатом по единому избирательному округу. Он также является председателем регионального отделения общественной организации «Офицеры России» и председателем совета ассоциации «Координационный совет социально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области».