Киев, , 13:49 — REGNUM Правительству Украины нужно наладить лучшую коммуникацию с обществом, заявил сегодня, 25 февраля, первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Он посоветовал министрам объяснять, какие шаги предпринимаются, подчеркнув, что общество имеет право знать больше о шагах правительства Гончарука, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Над коммуникационной составляющей надо работать… Те, кто хотел увидеть отчет правительства и первые топ-100 достижений, они могли открыть и посмотреть, но и это надо коммуницировать», — заявил Стефанчук.

ИА REGNUM напоминает, что 21 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук отчитался перед депутатами Рады за результаты своей полугодовой работы и представил в парламенте «топ-100» достижений своего кабмина.

Вместе с тем оказалось, что за презентацию правительство заплатило сторонним подрядчикам 84 тысячи гривен, что вызвало крайне критическую реакцию депутатов.