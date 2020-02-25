Пермь, , 13:43 — REGNUM В Пермь 25 февраля прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. В планах проверить как выполняют гособоронзаказ предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщают СМИ.

В первой половине дня глава Минобороны проинспектировал Пермское суворовское военное училище. Он побывал в учебном и спальном корпусах.

Воспитанники продемонстрировали Сергею Шойгу свои работы, связанные с использованием роботов. Здесь их не только собирают, но и готовят для них программы.

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