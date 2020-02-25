Кишинёв, , 13:38 — REGNUM Москва и Вашингтон готовятся к решительной схватке за Молдавию, исход которой может оказать решающее влияние и на судьбу всего региона, в первую очередь Приднестровья. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTA Сергей Чебан.

Происходящие в Молдавии события, по его словам, все сильнее убеждают в том, что страна находится под серьезным внешним прессингом, а основные политические лидеры абсолютно несамостоятельны и являются участниками навязываемых им тактических игр.

«Последние недели в молдавских и международных изданиях появилась масса материалов о том, что Игорь Додон, позиционирующий себя в качестве лояльного Москве политика, проводит совершенно обратную линию, которая вряд ли соотносится с российскими интересами в регионе. Такое положение дел позволяет объяснить удлинившиеся паузы в контактах с Владимиром Путиным, а также странную историю с российским кредитом», — отметил Чебан.

За этим, считает эксперт, отчетливо усматриваются действия западных игроков, прежде всего, США. Додон, по словам Чебана, сделал ряд шагов в направлении союза с Демпартией, у которой сохранились неплохие позиции в западных столицах.

«При этом случившийся состязательный разлад в стане демократов эксперты также склонны рассматривать сквозь призму реваншистских планов Вашингтона. Именно с этим связывают очередной выход на передний план Владимира Плахотнюка, который, судя по всему, не собирается уходить из молдавской политики и продолжает незримо участвовать в делах страны», — отметил аналитик.

Чебан полагает, что у Плахотнюка остаются компрометирующие сведениях в отношении ключевых молдавских политиков и, в первую очередь, Игоря Додона, и эти сведения могут быть интересны Вашингтону. Именно с этим эксперт связывает продолжающееся пребывание Плахотнюка на территории США, несмотря на объявленный в отношении него санкции.

«У Вашингтона есть виды в отношении Демпартии и ее лидеров в предстоящей «молдавской схватке» с Кремлем», — уверен эксперт.

Он также полагает, что наблюдаемое последние месяцы управляемое охлаждение отношений Молдавии и Приднестровья, «по всей видимости, является демонстративным жестом Вашингтона в сторону Кремля относительно того, в чьих руках находятся реальные рычаги влияния на региональные процессы, включая приднестровское урегулирование».

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