Москва, , 13:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью последнего Маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Телеграмма опубликована 25 февраля на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что Дмитрия Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком, человеком исключительного мужества и силы духа.

«Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Язов ушел из жизни сегодня, 25 февраля, в возрасте 95 лет от продолжительной болезни. Он был последним из советских военачальников, получивших звание маршала Советского Союза. В 1987—1991 годах Язов занимал должность министра обороны СССР.

Язов будет похоронен 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Решение о погребении маршала на военном кладбище в Мытищах приняли его родственники. Комиссию по организации похорон Язова возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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