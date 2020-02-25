Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Несмотря на некоторые разногласия между США и Южной Кореей по поводу распределения совместных оборонных расходов, Сеул надеется на подписании соглашения на справедливых условиях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

Известно, что данное заявление представитель Южной Кореи сделал на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Марком Эспером.

По его словам, стороны договорились тесно сотрудничать в данном направлении, чтобы достичь консенсуса. Он также добавил, что Южная Корея, помимо совместных военных расходов, продолжает различными путями поддерживать американского контингента на территории страны.

Министр обороны отметил, что в этом году оборонный бюджет страны составил $43 млрд. Данные средства будут направлены на расширение возможностей реагирования на оружие массового уничтожения.

Напомним, что представители США и Южной Кореи провели шесть раундов переговоров по данному вопросу, однако устранить разногласия так и не удалось.

Читайте также: США и Южная Корея могут сократить масштабы учений из-за коронавируса