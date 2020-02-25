Киев, , 13:35 — REGNUM За пропрезидентскую партию «Слуга народа» на гипотетических выборах в Раду проголосовали бы 36,4% избирателей. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии 24 февраля на официальном сайте.

Партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» нарастили поддержку на 0,3−2,3%. Партия «Голос» не может преодолеть 5%-й проходной барьер в парламент.

Отметим, что в сравнении с аналогичным опросом, проведённым в январе, «Слуга народа» потеряла 9%. Ранее её поддерживали 45,4% опрошенных.

По данным опроса Центра Разумкова, рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского составляет около 40%.

Читайте также: Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%