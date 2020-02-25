Триполи, , 13:35 — REGNUM В результате столкновений на востоке ливийской столицы города Триполи погибли по меньшей мере пятеро мирных жителей, об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Помимо погибших, еще пятеро человек пострадали, трое из них — маленькие дети. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

Представители Правительства национального согласия (ПНС) обвиняют в произошедшем военных Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой командующим Халифой Хафтаром.

Напомним, в результате борьбы между ПНС и ЛНА за город Триполи, начатой в апреле 2019 года, погибли свыше 1 тыс. человек. Международное сообщество ищет способы примирения конфликтующих сторон.

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