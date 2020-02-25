Таллин, , 13:29 — REGNUM Таллину необходим действующий договор о границе с Россией именно в контексте членства Эстонии в НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 25 февраля, комментируя высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как сообщалось ранее, Кальюлайд заявила, что Эстония не имеет «территориальных претензий к соседям», отметив, что власти страны давали соответствующее обещание своим союзникам по НАТО.

«То, что Таллину необходим действующий договор о границе с нашей страной именно в контексте членства этой страны в НАТО, — вещь очевидная. Хотя формально Эстонию приняли в альянс и без этого договора — в 2004 году.

Шаг Москвы, подписавшей российско-эстонский договор о границе в 2005 году, навстречу натовцам и эстонцам был, к сожалению, воспринят в качестве свидетельства нашей слабости. Последовали известные территориальные претензии, пустая с правовой точки зрения болтовня о правопреемстве современной Эстонии непосредственно по отношению к Эстонии, существовавшей до её вступления в СССР в 1940 году, об «оккупации Советским Союзом» и так далее.

Всё это, подчеркну ещё раз, для международно-правовой позиции нашей страны по этим вопросам — ничтожные потуги. Остаётся, однако, вопрос: если Таллин твердо намерен отойти от выдвижения претензий на известные российские районы, то зачем ему постоянное обращение к Тартускому мирному договору, который прекратил своё действие в момент вступления Эстонии в Советский Союз?

Для попыток обоснования тезиса о так называемой «оккупации» достаточно упоминания этого документа сугубо в историческом аспекте. Значит, это упоминание важно для Таллина в контексте обоснования международного признания Эстонии как самостоятельного государства в принципе. Вспомним, однако, что договор с РСФСР был подписан в 1920 году, а уже в 1921 году Эстония получила признание со стороны многих европейских государств и стала членом Лиги наций. И вот о первом, о признании со стороны самой тогда ещё непризнанной РСФСР, Таллин постоянно всем напоминает, а о втором вспоминает крайне редко — странная, но примечательная логика!» — отметил Михаил Демурин.