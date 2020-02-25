Ломе, , 13:35 — REGNUM Наблюдатели от регионального блока Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Африканского союза (АС) одобрили ход выборов президента Того, которые состоялись 22 февраля 2020 года. передаёт RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, наблюдатели сообщили, что выборы прошли «в благоприятной обстановке».

«Избирательный процесс прошёл в благоприятной обстановке, и серьёзных нарушений отмечено не было», — заявил представитель ЭКОВАС по политическим вопросам Фрэнсис Беханзин.

Он добавил, что выборы «прошли мирно и в соответствии с избирательным законодательством».

Как отмечают репортёры, ЭКОВАС направило в пять регионов Того 79 наблюдателей. Всего в стране было открыто более 9,3 тыс. избирательных участков.

Со своей стороны, представители Афросоюза поздравили «граждан, правительство, политиков и всех причастных к избирательному процессу». Наблюдатели от организации также не отметили никаких серьёзных нарушений, передаёт радиостанция.

Министр безопасности Того Ярк Дамехане поприветствовал доклад ЭКОВАС, отметив, что в организации «говорят о том, что они видели своими глазами, и это хороший знак для нашей страны».

Однако ведущие оппозиционные партии Того отвергли доклады ЕС и ЭКОВАС, заявив, что выборы были омрачены серьёзными нарушениями при подсчёте голосов.

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