Минск, , 13:28 — REGNUM Комитет государственной безопасности Белоруссии усилит работу по недопущению деструктивного влияния извне. Об этом 25 февраля заявил назначенный сегодня Александром Лукашенко первым заместителем председателя КГБ Сергей Теребов.

«Должность первого заместителя председателя предусматривает решение задач исключительно в компетенции КГБ, в числе которых организация контрразведывательной деятельности, борьба с терроризмом и ряд иных. С учетом этого направления работы были конкретизированы», — сообщил Теребов.

Он также отметил: «Каждый год вносит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Но необходимо учитывать все-таки транзитный характер нашей республики. Основной задачей будет недопущение деструктивного влияния извне. На этом будут сосредоточены основные усилия в работе».

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Как сообщает госинформагентство БелТА, сегодня Лукашенко в общении с руководством КГБ отдельно остановился на вопросах борьбы с коррупцией. Он также затронул организацию кадровой работы в этой спецслужбе.

Напомним, 25 февраля Александр Лукашенко принял кадровые решения: Сергей Теребов назначен первым заместителем председателя КГБ Белоруссии, а первым заместителем министра внутренних дел — начальником криминальной милиции стал Геннадий Казакевич.