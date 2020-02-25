Страсбург, Франция, , 13:34 — REGNUM Два фигуранта «болотного дела» Алексей Гаскаров и Илья Гущин должны получить от России компенсацию в размере €28 тыс., постановил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Решение опубликовано 25 февраля на сайте суда.

В постановлении суда говорится, что оба заявителя, осуждённые в России по делу о беспорядках на Болотной площади в 2012 году, должны получить от Российского государства по €10 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, Гаскарову должны быть возмещены €5 тыс. судебных издержек в российских судах и ещё €3 тыс., которые он потратил на обращение в ЕСПЧ.

В 2014 году Гаскаров был приговорён к 3,5 годам колонии общего режима за участие в беспорядках в центре Москвы с применением насилия против правоохранителей. Гущин за подобное преступление получил 2,5 года колонии общего режима.

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