История вопроса

Белоруссия — унитарная республика президентского типа. Основным сборником правил и законов является Конституция. Многочисленные поправки предусматривают значительное расширение полномочий президента страны, который может избираться на пост более двух раз. Первым и действующим главой страны остается Александр Лукашенко.



Периодически в Белоруссии поднимают вопрос о транзите власти. В 2019 году снова заговорили об изменении основного закона страны, которое если и произойдет, то теоретически могут означать подготовку к передаче власти новому главе государства.

