Минск, 25 февраля 2020, 13:24 — REGNUM Первым заместителем председателя КГБ Белоруссии назначен Сергей Теребов, а первым заместителем министра внутренних дел (начальником криминальной милиции) — Геннадий Казакевич. Такие решения принял 25 февраля Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Лукашенко подробно расспросил руководителей Госсекретариата Совета безопасности, МВД, КГБ, самих назначаемых о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции, предыдущем опыте. Недавно назначенный начальником Совбеза Андрей Равков сообщил: «Данные кандидаты проверены. Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ президент».
Равков сообщил также, что выдвиженцев «проверили разносторонне».
Напомним, предыдущий глава Совбеза Белоруссии Станислав Зась теперь возглавляет ОДКБ. Он ушёл в отставку вскоре после коррупционного скандала: его заместитель Андрей Втюрин, как сообщил весной 2019 года Лукашенко, оказался взяточником. Начало процесса над Втюриным анонсировано на 10 марта.