Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM Спикер екатеринбургской гордумы Игорь Володин отложил вопрос об отставке главы думской комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил Володин, в преддверии заседания к нему обратились «дамы-депутаты», которые предложили отложить рассмотрение данного пункта «в преддверии праздников».

»Вопрос решили не поднимать», — сказал председатель думы.

Впрочем, в дальнейшем спикер планирует вновь рассмотреть пункт о смене главы комиссии в менее торжественной обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комиссии по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Вместо Алексея Вихарева комиссию планирует возглавить Ирина Овчинникова. Однако теперь данное решение должны утвердить на заседании думы.

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