Киев, , 13:23 — REGNUM Россия находится в сложном положении и ей грозит развал, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Россия находится в сложном положении. Мы ещё увидим её развал», — сказал он в интервью Liga.net.

По его словам, в России якобы есть сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, «отношения с Китаем».

Данилов считает, что президент России Владимир Путин «это понимает и поэтому выбирает внешнего врага». Раньше это якобы «были грузины, а в настоящий момент являются украинцы», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Данилов был назначен на должность секретаря СНБО в октября 2019 года. Тогда политологи напомнили, что Данилов — это «бизнесмен из Луганска», которого связывают тесные отношения с политиком и бизнесменом, экс-депутатом Рады Михаилом Бродским, а Бродского, в свою очередь, с Игорем Коломойским.

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