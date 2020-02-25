Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» должна делать больше уступок, чем оппозиция в споре о схеме голосования на парламентских выборах. Своё мнение 24 февраля высказала журналистам народный омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Народный защитник призвала спорящие стороны к возобновлению переговоров и поиску консенсуса.

«Исходя из того, что на власти возлагается большая ответственность, вероятно с их стороны нужно будет и больше компромисса», — сказала Ломджария. При этом, она отметила, что сложно представить, как будет выглядеть компромиссное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, перед выборами в парламент Грузии, которые должны пройти в октябре 2020 года, объединившаяся оппозиция стала требовать от властей изменить модель голосования и отказаться от избрания депутатов по мажоритарным округам. Руководство страны предложило компромиссный вариант — сократить число мажоритариев. Оппозиция пока не дала совместного ответа на предложение и отказывается от дальнейших переговоров.

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