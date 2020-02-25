Рига, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш решил созвать 25 февраля кризисное заседание правительства, посвященное готовности страны к возможной эпидемии коронавируса COVID-19, достигшего Европы. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, на совещании планируется заслушать доклад о ситуации с распространением коронавируса в странах Европы и возможных мерах профилактики в Латвии.

Предыдущее заседание правительства по этому вопросу прошло 4 февраля.

Напомним, накануне Государственная оперативная медицинская комиссия Латвии приняла решение расширить профилактические мероприятия в отношении прибывающих из Южной Кореи, Ирана, а также итальянских провинций Ломбардии и Венето.