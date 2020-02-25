Кампала, , 13:12 — REGNUM В Восточноафриканском суде будет заслушано дело, возбужденное угандийским юристом в связи с вопросом максимально допустимого возраста президента. Об этом передает газета The East African.

По информации издания, юрист Мабиризи Киванука обвинил правительство Уганды в нарушении договора Восточноафриканского сообщества о добросовестном управлении и демократии, так как в стране недавно было отменен максимально допустимый возраст для главы государства, который ранее составлял 75 лет.

Оппозиция заявляет, что это было сделано, чтобы предоставить 73-летнему президенту Йовери Мусевени возможность баллотироваться на выборы в 2021 году.

Правительство Уганды через генерального прокурора страны запросило Восточноафриканский суд закрыть дело, назвав его «легкомысленным и досадным».

По словам репортеров, президент Мусевени является одним из старейших лидеров Африки. Он находится у власти 34 года. В декабре 2017 года парламент Уганды подавляющим большинством голосов проголосовал за то, чтобы отменить возрастное ограничение в 75 лет для кандидатов в президенты.