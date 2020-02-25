Астрахань, , 13:02 — REGNUM Временно исполняющей обязанности главы администрации Астрахани будет Эльвира Мурадханова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

На заседании 25 февраля депутаты приняли отставку мэра Радика Харисова. Временно исполняющего его обязанности выбирали из двух его заместителей — Эльвиры Мурадхановой и Марии Пермяковой. За Мурадханову проголосовал 21 депутат, двое — против, девять воздержались. К исполнению обязанностей она приступит с 26 февраля.

Эльвира Мурадханова была назначена заместителем мэра — начальником правового управления администрации Астрахани в декабре 2018 года. До этого она работала заместителем городского прокурора.

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