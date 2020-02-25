Джакарта, , 13:01 — REGNUM Посол Иордании в Индонезии Абдалла Сулиман Абу Ромман заявил, что правительство выразило признательность Индонезии за поддержку Палестины после встречи с вице-президентом Индонезии Маруф Амином в Джакарте, сообщает Kompas.

«Я выражаю признательность правительства за поддержку Индонезией Палестины», — заявил посол.

Король Иордании Абдалла II высоко оценил поддержку Индонезии Палестины. Более того, вопрос о Палестине также в настоящее время обсуждается в Совете Безопасности ООН.

Помимо обсуждения вопроса о Палестине, стороны также обсудили будущее продолжение сотрудничества между Индонезией и Иорданией.

«Особенно в сфере экономики и образования сотрудничество Индонезии и Иордании осуществляется на высоком уровне», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Индонезии заявили, что государство будет продолжать увеличивать помощь жителям Палестины, особенно палестинским беженцам.

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