Джакарта, 25 февраля 2020, 13:01 — REGNUM Посол Иордании в Индонезии Абдалла Сулиман Абу Ромман заявил, что правительство выразило признательность Индонезии за поддержку Палестины после встречи с вице-президентом Индонезии Маруф Амином в Джакарте, сообщает Kompas.
«Я выражаю признательность правительства за поддержку Индонезией Палестины», — заявил посол.
Король Иордании Абдалла II высоко оценил поддержку Индонезии Палестины. Более того, вопрос о Палестине также в настоящее время обсуждается в Совете Безопасности ООН.
Помимо обсуждения вопроса о Палестине, стороны также обсудили будущее продолжение сотрудничества между Индонезией и Иорданией.
«Особенно в сфере экономики и образования сотрудничество Индонезии и Иордании осуществляется на высоком уровне», — отметил посол.
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Индонезии заявили, что государство будет продолжать увеличивать помощь жителям Палестины, особенно палестинским беженцам.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии продолжит помогать жителям Палестины