Москва, , 12:58 — REGNUM В Госдуме назвали бредом и абсурдом призывы демократов ввести новые санкции против РФ за вмешательство в выборы в США, передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

«Новые призывы демократов ввести санкции против России за вмешательство в американские выборы 2020 — бред и абсурд. Все обвинения опять же голословны и бездоказательны», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Демократы пытаются в очередной раз поставить президента США Дональда Трампа в неудобное положение или увести общественное мнение от хода не самой лучшей предвыборной кампании в самой Демократической партии, рассуждает парламентарий.

Письмо госсекретарю США Майку Помпео с требованием новых санкций подписали глава Демпартии в Сенате США Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун. В качестве причины подобного обращения называется появившаяся информация о данных американской разведки о том, что Россия «продолжает осуществлять широкомасштабное и систематическое вмешательство» в выборы.

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