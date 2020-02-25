Киев, , 13:00 — REGNUM Украинские власти рассматривают три «закрытые» версии, объясняющие причины гибели самолёта украинской компании МАУ в Иране. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 25 февраля в интервью изданию Liga.net.

«У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто ещё принимал в этом участие», — рассказал он.

Данилов отметил, что сейчас идут переговоры с Ираном о получении доступа украинских экспертов к бортовому самописцу самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что если Иран не будет в достаточной мере сотрудничать с Украиной по вопросу сбитого самолёта, Украина начнёт «подталкивать» его к этому при помощи международного давления.

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