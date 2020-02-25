Тегеран, , 13:02 — REGNUM Бывший глава Управления по реставрации религиозных памятников КСИР генерал Хасан Плаерк завил, что генерал Касем Сулеймани убедил президента Сирии Башара Асада не уходить в отставку, об этом 25 февраля сообщает иранское агентство Fars News.

«Башар Асад был готов подать в отставку и покинуть страну, однако Сулеймани сказал ему, что единственный путь к победе — это борьба. Волей всевышнего мы победим», — отметил Плаерк в интервью журналистам издания.

Как передавало ИА REGNUM, иранский генерал Касем Сулеймани, возглавляющий спецслужбу «Аль-Кудс», был убит 3 января 2020 года американским беспилотником по прямому указанию президента США Дональда Трампа.

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