25 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Евдокия Мельникова, , 15:14 — REGNUM Страсти вокруг закона о свободе вероисповедания в Черногории не утихают. Проблема уже вышла за пределы страны — ее обсуждают власти ЕС, Ватикан, первые лица соседних стран.

Черногория

На этот раз власти обнаружили у митрополии Черногорско-Приморской СПЦ «миллионные налоговые долги». Об этом сообщил глава налоговой инспекции Черногории Миомир М. Мугоша.

Согласно его сообщению в официальном аккаунте в сети «Твиттер», сумма налоговых долгов составляет около 10 млн евро, а долг за зарегистрированных в стране 38 священников — 300 тысяч евро. Чиновник также указал, что долг получат с церкви в любом случае — или добровольно, или при помощи ареста счетов и конфискации имущества.

Также Мугоша пообещал налоговые проверки деятельности и других религиозных учреждений на территории Черногории.

Черногория. Монастырь Морача Островский Александр, Киев

Издание Vijesti обратилось в налоговую за комментариями, во-первых, о том, не был ли нарушен закон, когда были разглашены данные о налоговой задолженности одного из налогоплательщиков, а во-вторых, за подтверждением информации о том, что долги по налогам у исламской общины Черногории составляют около 3 млн евро. В инстанции опровергли нарушение закона и не сообщили о долгах других религиозных общин, сославшись на текущую проверку.

В СПЦ заявили, что сообщение о долгах — это часть кампании по борьбе с Сербской православной церковью.

На это сообщение быстро отреагировали власти Сербии — президент Александр Вучич в эфире телеканала Prva заявил, что Сербия поможет СПЦ заплатить долги.

«Я не знаю, что сказать, с этим нет никаких проблем. Если нам нужно помочь СПЦ, митрополии Черногорско-Приморской или какой-либо епархии в Черногории в этом вопросе, чтобы у них не забирали святыни, мы поможем и заплатим всё, что он должны», — сказал Вучич. А министр обороны Сербии Александр Вулин обвинил правительство Черногории в попытке отнять таким образом имущество у СПЦ.

Александр Вучич Kremlin.ru

В свою очередь, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий отказался от помощи Вучича и попросил его «всё, до последнего динара, послать в Косово».

Выступая на черногорском телевидении министр финансов Черногории Дарко Радунович, заявил, что СПЦ в состоянии сама погасить свои долги без помощи Сербии.

«Мы найдем решение и в судебных инстанциях, и в наших учреждениях. Речь идет о взыскании задолженности, как и любого другого налогового долга. Я должен подчеркнуть, что это стало актуальной проблемой, но на самом деле это обычная работа налоговой администрации», — заявил министр.

Он также добавил, что закон о свободе вероисповедания в том числе упорядочит и налоговую отчетность всех религиозных организаций.

Акции протеста из-за принятия закона о свободе вероисповедания проходят в Черногории каждый четверг и воскресенье почти во всех крупных городах страны. На улицы в эти дни, по данным как СПЦ, так и полиции, выходит до 70 тысяч человек, что составляет 10% от населения страны. Теперь СПЦ придется еще и бороться с налоговыми органами, оспаривая долги.

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