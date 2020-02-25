Москва, , 12:50 — REGNUM Россия не вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов и категорически против того, чтобы кто-либо вмешивался во внутреннюю политику РФ. Об этом 25 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве, которые мы неоднократно отвергали», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет». Москва не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в дела РФ, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель аппарата сотрудников вице-президента США Марк Шорт заявил, что спецслужбы США не имеют никакой информации, которая могла бы свидетельствовать о том, что Россия планирует вмешаться в президентские выборы на стороне действующего главы государства Дональда Трампа.

При этом он добавил, что попытки вмешаться в американские выборы со стороны иностранных держав — не только России — существуют и происходят на протяжении многих лет.

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