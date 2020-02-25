Москва, , 12:49 — REGNUM В настоящее время решение о проведении встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Редежпом Тайпом Эрдоганом не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ранее сделанные президентом Турции заявления о том, что он рассчитывает провести переговоры по ситуации в сирийском Идлибе с Путиным 5 марта.

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«Сейчас речи не идёт о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате», — пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Песков, на сегодня не все потенциальные участники встречи дали своё согласие.

«Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось», — констатировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал об обсуждающейся возможности проведения саммита по урегулированию ситуации в Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии. Однако, по его словам, никаких чётких решений по этому вопросу пока нет. Песков не исключил проведение такой встречи в случае, если лидеры четырёх стран посчитают это необходимым.