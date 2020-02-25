Астрахань, , 12:46 — REGNUM Депутаты Астраханской городской думы на заседании 25 февраля приняли отставку мэра Радика Харисова, сообщила пресс-служба гордумы.

Время заседания было перенесено из-за пробок, образовавшихся после закрытия на ремонт Милицейского моста. Большинством голосов депутаты приняли отставку Харисова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 февраля стало известно о том, что Радик Харисов направил главе Астрахани Алёне Губановой заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия в связи с отставкой по собственному желанию. Он был назначен сити-менеджером Астрахани в ноябре 2018 года, а до этого занимал пост регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов.

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